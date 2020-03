Festival de biotechs à Bruxelles (Débriefing actions belges)

Les fusions dans le secteur biotech ont porté les titres de la cote belge. Galapagos et argenx se placent en tête du Bel 20.

La Bourse de Bruxelles a fortement progressé ce mardi au lendemain des gains importants des indices américains et grâce aux espoirs d'intervention des banques centrales. Le Bel 20 a pris 1,47% à 3.575,13 points.

Les biotechs de l'indice se sont distinguées. Galapagos a pris 3,53% et argenx 4,48%. Les titres sont portés par les deux rachats de taille annoncés cette semaine dans ce secteur, l'un aux États-Unis, l'autre en Europe. Après Gilead et son rachat de Forty Seven, Thermo Fisher, un fabricant américain d’équipements pour laboratoires, a annoncé son intention d’acquérir la société néerlandaise Qiagen, spécialisée dans les tests de diagnostics, pour 9 milliards d’euros.