Feu rouge pour Faurecia (Débriefing actions européennes)

À la cloche, les principaux indices européens pointaient dans le rouge. Le CAC 40 de Paris a abandonné 0,11% et le Dax de Francfort , malgré la sensible amélioration du climat des affaires chez nos voisins allemands, a cédé 0,31%. Tendance similaire à Londres où le FTSE 100 a perdu 0,18%.

La perspective d'un assouplissement des restrictions sanitaires a fait du bien au secteur des transports et loisirs dont l'indice Stoxx s'est rapproché d'un pic d'un an. Le tour-opérateur TUI (+7,62%) et la compagnie EasyJet (+7,68%) ont ainsi figuré parmi les plus fortes hausses du jour. IAG (+7,45%) a suivi le mouvement. La maison mère de British Airways et d'Iberia a confirmé l'arrivée de nouveaux financements qui vont lui permettre d'augmenter ses liquidités à 2,45 milliards de livres.