Fiesta à la Bourse de Londres (Débriefing actions étrangères)

Séance sans accroc pour les bourses européennes malgré un indice ISM faiblard pour le secteur des services en Europe. La vague démocrate annoncée au Sénat américain a eu pour effet de rassurer les investisseurs sur un plan de relance ambitieux outre-Atlantique. De quoi espérer un coup de boost pour la croissance mondiale et les actifs risqués. Cette perspective a donné de l'air aux valeurs bancaires qui ont profité de la progression des rendements obligataires. L'indice Stoxx du secteur bancaire a fait des étincelles. BNP Paribas, Société Générale, Barclays ou encore ING ont affiché des hausses oscillant entre 4% et 9%.

À Paris, le CAC 40 a grappillé 1,19%. Le DAX allemand a repris sa marche en avant, s'adjugeant 1,76% à près de 13.900 points. La City a une nouvelle fois fait beaucoup mieux que ses voisines de la zone euro: le FTSE 100 a progressé de 3,47% et signe le meilleur début d'année de son histoire.

La fintech Wirecard s'envole

Fortes palpitations sur le titre de Carmat à la Bourse de Paris. La société française compte commercialiser son cœur artificiel total au deuxième trimestre 2021 en ciblant plus particulièrement la France et l'Allemagne, a vu son cours de bourse avancer de 9,52% à 32,20 euros.

L'action Wirecard a gonflé de plus de 250% sur le marché secondaire de la Bourse de Francfort depuis lundi.

Est-ce le retour d'un mort-vivant? Depuis ce lundi, l'action Wirecard a gonflé de plus de 250% sur le marché secondaire de la Bourse de Francfort. Ce mouvement que la cote peine à comprendre au vu du manque d'informations sur la fintech s'est poursuivi ce mercredi avec une grimpette de 4,78% à 1,09 euro. La veille, l'action avait plus que doublé de taille, confirmant son gain de 58% signé lundi. Pour rappel, la Wirecard avait reconnu en juin dernier un trou de 1,9 milliard d'euros dans ses comptes, déclenchant un scandale financier sans précédent dans le pays. Elle avait, dans la foulée des premières révélations, demandé sa mise en faillite. Depuis, plusieurs parties de la société ont été mises à l'étalage, la banque Santander s'adjugeant le plus beau morceau.