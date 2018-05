Fièvre acheteuse sur Galapagos et Mithra

Le titre Galapagos a terminé en tête du classement avec un bond de 4,12% à 85,96 euros. La biotech belgo-néerlandaise a annoncé dimanche soir que les résultats de la phase II de l’essai clinique "Flora" du GLPG 1690 portant sur le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique ont été publiés dans The Lancet Respiratory Medecine. "Bien que l’effet de mesure du traitement ne soit qu’un paramètre secondaire, les données de l’étude Flora sont extrêmement encourageantes et justifient des essais à plus grande échelle", a salué Toby Maher, auteur de l’article dans le magazine. Galapagos a annoncé en avril dernier la conception d’un programme mondial de phase III.