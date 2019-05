Fin de l'hémorragie pour la livre sterling

La monnaie britannique a repris des couleurs face au dollar et à l'euro à la suite de l'annonce de la démission de Theresa May. La livre met ainsi un terme à 14 séances consécutives de repli.

La monnaie britannique avait souffert lors des quatorze dernières séances des incertitudes croissantes sur le sort de la Première ministre et l'issue du Brexit, végétant autour de ses plus bas niveaux depuis janvier. Pour les analystes de Bank of America Merrill Lynch, "le remplacement probable de Theresa May par un Premier ministre eurosceptique accroît les risques d'un 'no deal' et de la tenue d'élections législatives cette année."