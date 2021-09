Fin de l'idylle entre Sofina et les investisseurs?

Une prime "excessive"?

L'analyste rappelle au passage qu'il a abaissé sa recommandation sur Sofina à "réduire" il y a un mois, lorsque le titre évoluait autour de 410 euros et affichait une prime de plus de 25% par rapport à sa valeur intrinsèque. "Nous estimons la prime d'aujourd'hui à 18%, ce qui reste excessif à nos yeux."

Selon lui, une nouvelle chute de l'action, qui déboucherait sur une fourchette de prime comprise entre 5% et 10%, semble "justifiée , en particulier compte tenu de l'impact plus élevé que prévu de la répression chinoise". C'est pourquoi il a maintenu sa note à "réduire" avec un objectif de cours à 362 euros.

Son avis n'est cependant pas partagé par tous. Chez KBC Securities, dont le conseil reste à "conserver", on estime que la prime est justifiée "en comparaison à d'autres holdings avec des antécédents et une orientation d'investissement similaires". L'analyste Michiel Declercq s'inquiète d'ailleurs peu de l'impact de la Chine sur Sofina, jugeant le risque global "limité car le portefeuille du groupe est très bien équilibré". Et il conclut ainsi: "Sofina continue de prospérer grâce à la dynamique positive du paysage technologique et du capital-investissement, renforçant ainsi son palmarès impressionnant."