Fin de l'interdiction des ventes à découvert | Targets baissés sur Bekaert | Solvay et Cofinimmo ex-coupon (+Briefing)

Le rebond des cours du pétrole et la perspective de voir Wall Street ouvrir en hausse ont donné du tonus ce lundi matin aux marchés européens.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette hausse ce lundi matin, encouragées par le rebond des cours du pétrole et la hausse des futures de Wall Street.

Aperam se distingue au sein du Bel 20 avec un gain de 3,8%. La producteur d’inox est suivi par Barco (+3,1%), ING (+2,8%) et GBL (+2,6%).

Pointons également les progressions d’ Ageas (+2,2%) et de KBC (+1,9%).

Seules Solvay (-0,4%) et Cofinimmo (-3,6%) sont dans le rouge au sein de l'indice et pour cause : elles cotent ex-coupon.