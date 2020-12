Fin de la fête pour les IPO à Wall Street?

Après l'euphorie, place au retour à la réalité du côté des introductions en bourse (IPO)? Les entrées en fanfare du groupe de livraison de repas Doordash (+83%) et le spécialiste américain de la location immobilière Airbnb (+115% dans les premiers échanges) à Wall Street ont fait couler beaucoup d'encre la semaine dernière. Ce qui aurait poussé certaines sociétés prêtes à débarquer à la Bourse de New York dans les prochains jours à revoir leurs plans.

La plateforme de jeux en ligne Roblox a ainsi annoncé à ses employés le report de son IPO en 2021 . "En tant que tel, nous avons décidé de saisir cette opportunité pour travailler avec nos conseillers afin de voir comment nous pouvons apporter des améliorations" à notre processus d'introduction en bourse, explique son CEO David Baszucki dans une note interne que plusieurs agences de presse ont pu consulter ce week-end. "Ce travail se poursuivra pendant les vacances et, par conséquent, nous prévoyons que notre inscription à la cote aura lieu au début de l'année prochaine."

Un report sans impact sur la valorisation?

Comment expliquer ces reports? Plusieurs sources proches du dossier affirment que la raison est justement liée à l'envolée extraordinaire d'Airbnb et Doordash lors de leurs premiers jours en bourse. Les responsables des futures IPO pensent qu'une telle demande des investisseurs devrait leur permettre de relever en amont leur prix d'introduction et, dès lors, lever davantage de capitaux .

Reste à savoir si cet engouement pour les introductions en bourse va se poursuivre dans les prochaines semaines. Car de nombreux observateurs chevronnés ont rapidement fait le rapprochement entre ce qui s'est passé la semaine dernière et la bulle internet des années 2000. "Nous n’avons pas vu un tel niveau de variabilité des prix des introductions en bourse depuis longtemps, peut-être depuis 1999 et 2000", a récemment souligné Patrick Corrigan, professeur associé à la Notre Dame Law School, spécialisé dans les introductions en bourse et le capital-risque.