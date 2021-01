Fin de rally en Europe (Débriefing actions européennes)

La semaine débute dans le rouge pour les actions européennes. Les valeurs pétrolières ont lâché du lest après plusieurs séances de hausse.

À la Bourse de Paris, le CAC 40 a lâché 0,78%. Le DAX 30 (-0,80%) est redescendu sous les 14.000 points et le FTSE 100 de Londres s'est replié de 1,09%. Le Stoxx 600 Europe , malgré un recul de 0,66%, est resté cramponné à son niveau de la fin du mois de février 2020.

Les valeurs pétrolières ont vu rouge dans la foulée de la baisse des cours du baril. Total , Eni et Repsol ont abandonné entre 0,5% et plus de 2%.