Flambée des assureurs à la Bourse de New York

Cette progression a été emmenée par l'envolée des actions des assureurs United Health (+10,72%), Centene (+15,58%), Humana (+14,44%) et Cigna (+10,72%) ainsi que la forte progression des laboratoires pharmaceutiques Pfizer (+6,11%) et Johnson & Johnson (+5,82%). L'ancien vice-président américain Joe Biden est redevenu le favori des primaires démocrates à l'issue du Super Tuesday. Alors que la victoire du socialiste Bernie Sanders, favorable à la mise en place d'un grand système de santé publique, apparaît désormais moins probable, le sous-indice représentant le secteur de la santé a bondi de plus de 5%.