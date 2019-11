Flash crash sur le titre Euronext

Les discussions avec BME se poursuivent

Parallèlement, Euronext est toujours en discussion avec Bolsas y Mercado Espanoles (BME) , qui opère la Bourse de Madrid, en vue d'une possible offre de fusion, et ce en dépit de l'OPA lancée par l'opérateur de la Bourse de Zurich, SIX Group, a annoncé Stéphane Boujnah, le PDG du groupe boursier, lors d'une interview accordée au site Boursorama. Six Group a déposé une offre de 2,86 milliards d'euros de rachat sur BME.