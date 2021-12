Flop pour Weibo lors de sa première cotation chinoise

Weibo est la première société chinoise à avoir fait son retour sur son marché domestique après que Didi avait annoncé la semaine dernière qu'elle avait commencé les préparatifs pour se retirer des bourses américaines tout en poursuivant une cotation à Hong Kong. Ces annonces sont survenues alors que les États-Unis ont adopté des lois durcissant les règles pour les entreprises étrangères qui y sont cotées. Parallèlement, la Chine publiera aussi ce mois-ci un nouveau projet de règles restreignant la capacité des entreprises locales à s'inscrire à l'étranger via des entités à intérêts variables, a rapporté l'agence Bloomberg.

Weibo, qui est coté au Nasdaq depuis 2014, a levé environ 3 milliards de dollars de Hong Kong (341 millions d'euros) pour cette introduction en bourse dans l'ancienne colonie britannique. Il a dit vouloir utiliser cette somme pour financer sa recherche et développement, et accroître sa base d'utilisateurs.

La baisse de Weibo à ses débuts à Hong Kong se compare à un gain moyen de 15% lors de la première session pour 52 sociétés chinoises qui ont commencé à négocier sur cette bourse cette année après avoir levé plus de 100 millions de dollars chacune, selon les données de Bloomberg.

"La menace accrue de radiation des actions américaines par les régulateurs américains et chinois ainsi que l'excès de réglementation plus large peuvent maintenir les valorisations déprimées", a indiqué Matthew Kanterman, analyste chez Bloomberg Intelligence. "Le secteur technologique chinois continuera d'être affecté par l'incertitude réglementaire en 2022 après les mesures rapides et de grande envergure des autorités en 2021 dans un large éventail d'entreprises" a-t-il ajouté.