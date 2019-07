Flou autour du commerce et de la Fed à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé ce mardi, attendant avant de s'engager plus franchement dans une direction ou l'autre une prise de parole mercredi du patron de la banque centrale américaine Jerome Powell, dont les commentaires sur les taux seront scrutés.

La Bourse US a fini en ordre dispersé ce mardi, les investisseurs semblant peiner à prendre des positions tranchées faute de précisions sur l'évolution des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et sur la stratégie de la Fed. Le Dow a cédé 0,08% à 26.783,49 points. Le Nasdaq a pris 0,54% à 8.141,73 points. Le S&P 500 a gagné 0,12% à 2.979,63 points.