Flow Traders décuple ses gains grâce à la volatilité des marchés

Les turbulences sur les marchés financiers, Flow Traders aime ça! Le champion néerlandais du trading à haute fréquence (THF) a dégagé un bénéfice net de 464,5 millions d'euros en 2020 contre 53 millions d'euros en 2019, soit une grimpette de 776,41% en un an.

Ce vendredi, à la Bourse d'Amsterdam, Flow Traders grimpait de plus de 11% à mi-séance, les investisseurs saluant le bilan annuel de la société de trading et plus particulièrement son quatrième trimestre.