Fort rebond des bourses européennes (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a gagné 4,61%, effaçant ainsi plus de la moitié de ses pertes de la semaine dernière. À Londres, le FTSE 100 a pris 3,08% et à Francfort, le DAX a avancé de 5,77%.

L’indice EuroStoxx 50 s'est adjugé une hausse de 4,99% et le Stoxx 600 de 3,73%.

Tous les grands secteurs de la cote européenne ont terminé en hausse, et particulièrement ceux qui ont le plus souffert ces dernières semaines comme le transport et le tourisme, qui a pris 8,18%, l’industrie (+5,57%) ou encore l’automobile (+9,5%).