Fort rebond du Bel 20 (Débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a rebondi ce mardi après un lundi morose et au lendemain de l'annonce d'un nouveau plan de relance de la Réserve fédérale (Fed). Le Bel 20 a bondi de 7,64% à 2867,59 points.

Sofina , qui a signé une des rares hausses de l'indice lundi, a bondi de 11,26%. Les investisseurs ont également plébiscité ING (+20,5%) et Ageas (+12,73%).

AB InBev a pris 3,51%. Le brasseur belgo-brésilien a annulé ses prévisions mais pas son dividende. Le groupe tablait sur une croissance entre 2% et 5% de son ebitda cette année. "En regard de la propagation mondiale du Covid-19, nous avions déjà abaissé nos prévisions pour les bénéfices 2020 de la société, et nous estimons un recul de 9% au premier trimestre, et un chute de 9,6% du bénéfice d'exploitation cette année", ont indiqué les analystes de KBC Securities.