Forte chute de PSA, Fiat Chrysler bondit, Sanofi refroidit Sobi (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont clôturé en baisse, les doutes sur l'issue du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ayant relégué au second plan les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,62%, s'éloignant du plus haut de près de 12 ans touché en début de séance à 5.778,24 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,34% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 1,12%.

Une nouvelle salve de résultats de sociétés et la confirmation de projet de fusion entre PSA et FiatChrysler ont animé la séance. Ce dernier a bondi de 8,22% à Milan alors que le titre PSA a chuté de 12,86% à Paris, sa plus forte baisse sur une séance depuis juin 2016, après la présentation des modalités financières de ce mariage à 50-50. Pour Philippe Houchois, analyste de Jefferies, ce montage revient pour PSA à débourser une prime de 32% pour Fiat Chrysler et "les actionnaires de PSA prennent à leur compte un risque de marché plus élevé que ceux de FCA".