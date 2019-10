Fresenius rassure, Orange, Stora Enso et BP déçoivent (débriefing actions européennes)

Alors que les investisseurs ont limité leurs initiatives avant la Fed, plusieurs sociétés ont connu des fortes variations après leurs résultats. Fresenius et sa filiale se sont distingués. Stora Enso, BP et Orange ont déçu.

La plupart des Bourses européennes ont reculé légèrement à l'approche de la décision de la Réserve fédérale. De plus, les incertitudes récurrentes sur le commerce et le Brexit ont limité les initiatives des investisseurs.

À Paris, le CAC 40 a encore progressé de 0,17% après avoir atteint la veille, à 5.747,10 points, son plus haut niveau depuis décembre 2007. À Francfort, le DAX a stagné et à Londres, le FTSE a perdu 0,42%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a abandonné 0,22%, l'EuroStoxx50 de la zone euro a lâché 0,12% et le Stoxx 600 0,18%.

Plusieurs résultats d'entreprise ont toutefois animé la cote.

Le géant allemand de la santé Fresenius , et sa filiale Fresenius Medical Care qui fournit des traitements de dialyse, ont terminé en tête du Stoxx 600 avec des gains respectifs de 4,76% et 5,05%. Les investisseurs ont salué leurs résultats du troisième trimestre, qui ont battu les attentes du marché. Fresenius a confirmé ses objectifs annuels après avoir dégagé un bénéfice net de 453 millions d'euros au troisième trimestre, stable sur un an. Sa filiale a de même confirmé ses objectifs annuels après avoir réalisé un bénéfice net de 333 millions d'euros sur les trois mois d'été, en hausse de 17% sur un an.

En revanche, Stora Enso, Orange et BP ont souffert après la publication de leurs résultats trimestriels. Stora Enso , spécialiste du papier, a chuté de 5,11% à la Bourse d'Helsinki après un avertissement sur résultats. Il a signé l'une des pires performances du Stoxx 600.

À la Bourse de Paris, Orange a perdu 2,57%. Les investisseurs ont retenu davantage le repli des ventes en France et en Espagne que la progression du chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'exercice, largement portée par l'Afrique et le Moyen-Orient, et la confirmation des objectifs pour cette année. Par contre, les résultats du groupe d'habillement SMCP et de la société de parfums Interparfums ont été bien accueillis.

Airbus a gagné 0,87%. La compagnie indienne Indigo est sur le point de commander plus de 300 appareils de la famille A320, a-t-on appris de sources proches du dossier.