GBL à la fête, Exmar au plus bas (débriefing actions belges)

Proximus (-1,31%) et Telenet (-0,48%) ont occupé le fond du classement en compagnie d' UCB (-0,64%) et Aedifica (-1,02%).

De son côté, Exmar a chuté de 6,06% et touche un plus bas historique. L'armateur belge a du mal à se remettre de la défection d'un de ses plus gros clients, l'argentin YPF, qui a déclaré fin juin qu'il n'était plus en mesure de payer sa facture pour la location à long terme de son usine à gaz flottante Tango FLNG. L'action Exmar a perdu depuis lors plus de 53% de sa valeur.