GBL et Exmar soutenus par des brokers, MDxHealth en plein cauchemar (+Briefing)

Les espoirs d'une résolution prochaine du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis donnent un coup de fouet aux marchés actions en Europe.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce vendredi, dans le sillage de Wall Street et des places en Asie, soutenues par des espoirs de résolution prochaine du conflit commercial entre Pékin et Washington.

GBL qui bénéficie d’une recommandation d’achat de Citi est en tête des hausses (+2,1%). Telenet (+1,8%) se remet de son coup de mou de la veille. Notons encore les gains d’ Aperam (+2%), de bpost (+1,7%) et de Solvay (+1,6%). Toutes les valeurs du Bel 20 sont dans le vert à l’exception d’ Engie (-0,1%) et de Colruyt (-0,3%).

Hors Bel 20, Exmar grimpe de 5,2%. Kepler Cheuvreux a entamé le suivi de la valeur avec un conseil d’achat et un objectif de cours de 8,5 euros. Celyad, Mithra et Melexis progressent respectivement de 2,4%,1,4% et 1,8%.