GE forcé de faire ses adieux au Dow Jones

"General Electric faisait partie des premiers membres du DJIA en 1896 et en était un membre continu depuis 1907", a souligné David Blitzer, président du comité de composition des indices (S&P Dow Jones Indices). "Depuis, l’économie américaine a changé: les entreprises des secteurs de la consommation, la finance, la santé et la technologie sont désormais plus en vue et l’importance des entreprises du secteur industriel s’est amoindrie", a-t-il justifié.