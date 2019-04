Gain de 23% pour bpost en 2019, ABN Amro à l'achat sur Aedifica (+Briefing)

Le Bel 20 affiche une hausse plus prononcée que les autres indices européens ce mardi matin. Aperam est en tête des hausses. Asit Biotech souffre.

• Euronext Bruxelles

Le Bel 20 se distingue ce mardi matin par rapport aux autres indices européens en marquant une progression plus prononcée.

Aperam est en tête des hausses (+1,3%). Le producteur d’inox est suivi par WDP (+1%) et ING (+0,9%). Jefferies a relevé son objectif de cours sur la valeur bancaire.

Galapagos reprend son souffle après son envolée de vendredi et cède 1,2%. Proximus qui bénéficie pourtant d’un relèvement d’objectif de cours d’un broker se contracte de 0,1%.

Asit Biotech, de son côté, recule de 5,8% La société va se refinancer prochainement via des obligations convertibles. Dans le même compartiment, Sequana et MDxHealth souffrent également avec des replis respectifs de 3,7% et 2,1%.