Galapagos donne à nouveau de l'espoir

L'action Galapagos a bondi ce jeudi après l'annonce des résultats intermédiaires de deux études, Manta et Manta-Ray, testant l’effet du filgotinib sur les paramètres du sperme chez des patients atteints de maladie inflammatoire de l’intestin et de rhumatismes. Le titre a signé la plus forte progression du Bel 20.