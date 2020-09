Galapagos va pouvoir commercialiser le filgotinib sur les marchés japonais et européen. Pour soutenir son développement, elle a reçu 75 millions de dollars de son partenaire Gilead.

"L'homologation du filgotinib contre l'arthrite rhumatoïde en Europe et au Japon est une étape importante, car Galapagos entre maintenant dans une phase commerciale."

Cette double annonce est vivement saluée par les investisseurs. L'action Galapagos a été catapultée en tête du Bel 20 ce lundi avec un bond de 4,35%. En deux séances, elle a gagné près de 8%. "L'homologation du filgotinib contre l'arthrite rhumatoïde en Europe et au Japon est une étape importante, car Galapagos entre maintenant dans une phase commerciale ", souligne Benoit Louage, analyste de Degroof Petercam. Son objectif de cours passe à 120 euros, contre 112 euros précédemment.

Chez KBC Securities, on a également relevé l'objectif de cours, de 144 à 145 euros. Le broker estime que les marchés européens et japonais représentent environ 25% du marché total de l'arthrite rhumatoïde . "Ce qui se traduit par une opportunité commerciale de 6,5 milliards d'euros ".

Quid des États-Unis?

Reste la question des États-Unis. Rappelons qu'en août dernier, les autorités sanitaires (FDA) avaient reporté leur décision dans l'attente de plus amples informations sur le produit phare de Galapagos. Cela avait provoqué une chute de 30% du titre en bourse.

Benoit Louage conseille, de son côté, de se montrer patient. "Avec un flux de nouvelles relativement léger attendu à court terme, nous recommandons de conserver le titre et d'attendre le retour des autorités sanitaires américaines sur le filgotinib et les résultats de programmes plus avancés, tels que la phase III du ziritaxestat dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), prévue en 2022."