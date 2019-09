Galapagos et KBC dans le viseur d'un broker | Ahold Delhaize délaissée (+ briefing)

Ahold Delhaize, EVS, Galapagos...

> Ahold Delhaize - L'actuel directeur financier du groupe Ahold Delhaize Jeff Carr a annoncé qu'il ne se représenterait pas à un nouveau mandat au conseil d'administration. Il quittera ses fonctions en avril 2020. Le groupe belgo-néerlandais lui cherche donc un successeur.

> Bois Sauvage - Le holding a annoncé une perte de 25,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 48,9 millions d'euros l'année dernière. La perte est la conséquence des réductions de valeur sur Umicore (-29,4 millions) et Berenberg Bank (-6 millions). La valeur intrinsèque s'élevait, fin juin, à 413 euros par action, contre 402,9 euros fin décembre.



> EVS - Serge Van Herck a été nommé à la direction d'EVS avec effet immédiat. Dans la foulée, Pierre De Muelenaere annonce son départ de la présidence du conseil d'administration. De Mueleanaere était CEO par intérim depuis juillet 2018.



> Exmar - Le groupe anversois de transport et de traitement du gaz Exmar a subi une perte de 7,8 millions de dollars au premier semestre, en raison des amortissements liés aux investissements importants réalisés ces dernières années et des frais financiers plus élevés. Il a toutefois enregistré une hausse de 22% de son chiffre d'affaires. Le second semestre devrait nettement s’améliorer.



> Fagron - Baltisse, le holding de l'homme d'affaires flamand Filip Balcaen (ex-Balta) et le groupe de capital-investissement Waterland, réunis dans une Holdco (WPEF VI Holdco III BE B.V), ont vendu vendredi une participation de 7,25% dans Fagron FAGR0,12% à un "investisseur institutionnel".



> Galapagos - Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur Galapagos à 200 euros contre 170 euros, ce qui donne un potentiel de hausse de 23% pour l'action par rapport au dernier cours de clôture.



> KBC - Morgan Stanley a nettement réduit son objectif de cours sur KBC à 67 euros contre 76,80 euros. La recommandation reste à "acheter"



> Spadel - Le groupe, connu pour ses marques d’eau Spa et Bru, a vu son chiffre d’affaires baisser de 3% au cours du premier semestre de cette année, à 152 millions d’euros. Selon Spadel, cela était dû à des conditions météorologiques moins favorables. Spadel a toutefois réussi à améliorer sa rentabilité, principalement grâce au contrôle des coûts. Le bénéfice net du premier semestre s’élève à 14,8 millions d’euros, en hausse de 17,9% par rapport à l’année précédente.