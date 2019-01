Galapagos et UCB se distinguent, Proximus suspendue (+Briefing)

L'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce a permis aux marchés d'actions en Europe d'entamer la séance sur une note positive.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse ce mercredi matin dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, l'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce entraînant un regain d'appétit pour les actifs risqués.

Galapagos (+2,8%) est en tête des hausses. Une société d’investissement américaine a déclaré détenir une participation de 5,7% dans la biotech. UCB dont l’Evenity a reçu un feu vert pour sa commercialisation au Japon progresse de 2%. Deux valeurs du Bel 20 sont dans le rouge : Cofinimmo (-0,4%) et Telenet (-0,7%). Proximus qui pourrait supprimer de nombreux emplois est suspendue.

Hors Bel 20, Oxurion progresse de 6,3% et IBA de 3,1%. Notons encore les hausses de Jensen (+2,9%) et de Barco (+2,4%).

Dans le bas du tableau, on peut épingler Quest for Growth (-1,6%) et Asit Biotech (-1,3%).