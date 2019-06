Galapagos proche de ses sommets | Avis de brokers sur KBC et ING (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les marchés européens poursuivent sur leur lancée de la veille portés par l’accord entre les Etats-Unis et le Mexique.

Les biotechs Argenx (+2,4%) et Galapagos (+2%) se disputent la première place avec Aperam (+2,2%). Galapagos n’est plus qu’à un jet de pierre de son plus haut historique (111,2 euros).