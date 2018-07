Galapagos recherchée, Barco délaissée (+Briefing)

Les résultats de Barco animent la cote. Galapagos dopée par son accord de licence avec Novartis. Befimmo et Econocom attendus après Bourse. Reprise des cotations en Rosier.

→ GALAPAGOS - Galapagos qui se bonifie de 2,89%. La biotech et son partenaire MorphoSys ont conclu un partenariat mondial avec Novartis. Il vise à accroître les plans de développement pour le traitement de l'eczéma, le MOR16. MorphoSys et Galapagos recevront dans un premier temps un paiement de licence de 95 millions d'euros. Si la molécule parvient à atteindre ses objectifs en termes de développement, enregistrement, mise sur le marché et vente, les deux sociétés percevront quelque 850 millions supplémentaires. S'ajouteront ensuite les royalties basées sur les chiffres de ventes. La fourchette du "bas" des 10% au "bas" de 20% est citée. Notre article