Galapagos reprend des couleurs (débriefing actions belges)

Une panne technique de près de 3 heures a interrompu les échanges en première partie de séance à Bruxelles alors que le Bel 20 a connu une séance très nerveuse.

Un peu plus de 45 minutes après les premiers échanges, une panne a subitement bloqué toutes les transactions à la Bourse de Bruxelles, comme sur l'ensemble des marchés gérés par la plateforme boursière Euronext. À cet instant, le Bel 20 gagnait 0,39% et trois heures plus tard, une fois la panne résolue, il a décroché. Après plusieurs changements de direction, l'indice vedette a fini la séance sur un léger recul de 0,06%.

Galapagos a occupé le haut du classement. La biotech a repris 2,2% après la glissade de plus de 7% de vendredi dernier à la suite de l'échec d'un essai clinique de phase II portant sur l'arthrose du genou.

Le spécialiste de l'immobilier logistique WPD était également recherché, s'adjugeant 5,1%. La SIR, dont les locaux sont très demandés par les ténors de l'e-commerce, évolue actuellement près de 30% au-dessus de son niveau du début de l'année 2020.

Barco a réussi à engranger 0,66% à 16,05 euros alors que les analystes de KBC Securities ont réduit leur objectif de cours à 22 euros, contre 26,8 euros précédemment. La recommandation reste à "acheter".

Six valeurs de l'indice de référence ne sont pas parvenues à avancer ce lundi. Parmi elles, UCB (-2,24%), Umicore (-2,48%) et argenx (-2,33%) ont réalisé les plus fortes baisses du jour.

Hors Bel 20, Mithra s'est distingué avec une des plus fortes progressions du jour. La biotech liégeoise a glané 2,04% après l'annonce d'un accord de licence et d’approvisionnement avec GyneBio pour la commercialisation d’Estelle en Afrique du Nord. Le contrat pourra garnir les caisses du spécialiste de la santé féminine de 25 millions d’euros.

Atenor a reculé de 0,68%. Le promoteur immobilier a clôturé plus tôt que prévu son émission obligataire. Atenor a emprunté 100 millions d'euros via des obligations à quatre et six ans aux rendements annuels nets de 1,85% et 2,37% respectivement.