Galapagos s'envole, Mithra suspendue, AB InBev sous pression (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère hausse ce mercredi après la clôture positive de Wall Street et malgré le recul des places asiatiques, alors que l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et leurs grands partenaires reste la préoccupation première des investisseurs.

Le Bel 20 est soutenu par le bond de 16% de Galapagos qui a touché un plus haut historique suite aux résultats positifs d’un essai clinique concernant le filgotinib. Très loin derrière, UCB et Argenx affichent des hausses respectives de 1,3% et 1,2%.