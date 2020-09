Galapagos seule sur son île (Débriefing actions belges)

Les deux nouvelles recommandations, une d'achat et un relèvement d'objectif de cours, sur le titre Solvay n'ont pas eu d'effet positif sur la valeur. L'action du groupe chimique a perdu 0,68% ce vendredi et près de 8% sur la semaine.

Sur le marché secondaire, bpost (-1,93%) n'en finit plus de tomber. Hormis mardi où l'action n'a pas bougé, chaque autre jour de la semaine s'est soldé par un repli marqué. Sur la semaine bpost a effacé 14,7% de sa valeur en bourse. En cause: des tensions à tous les étages du management de l'opérateur postal. Le numéro 2 de l'entreprise a claqué la porte cette semaine et le CEO, de plus en plus sous le feu des critiques, sera auditionné à la Chambre début octobre. D'aucuns parient déjà sur son éjection.