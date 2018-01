Galapagos sous pression (+Briefing actions)

Les marchés européens évoluent dans le rouge ce mercredi midi dans le sillage de Wall Street. L'euro est en repli.

Lire plus

• La tendance

Les principaux indices européens sont le rouge ce mercredi midi- l’AEX faisant exception- dans la foulée de la clôture négative à Wall Street. La monnaie unique recule face au billet vert.

A Bruxelles, le Bel 20 se contractait de 0,28% vers midi. L’indice des valeurs cotées en continu perdait, lui, 0,32%.

Le repli le plus marqué revient à Galapagos (-2%) qui fait l’objet de prises de bénéfices après avoir percé son plafond. Bekaert recule de 1%. Côté hausse, on pointera les gains d'UCB (+0,88%) et d'AvH (+0,53%).

Hors Bel 20, Agfa et Roularta perdent autour de 4%. Fagron recule encore (-2,7%). EVS cède, pour sa part, 3,5%.

Certaines biotechs se distinguent à la hausse. Thrombo prend 3,4%, Mithra 1,9% et Asit Biotech 1,5%.

• Le briefing actions

UPDATE

>Sofina: Degroof Petercam a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avant. L'objectif de cours est à 140 euros.

>KBC Ancora: Degroof Petecam a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "accumuler" avant. L'objectif de cours est à 55,2 euros.

>Wereldhave Belgium: Degroof Petercam a relevé sa recommandation à "accumuler" contre "conserver" avant. L'objectif de cours est fixé à 105 euros.



>Umicore : Evercore ISI a relevé son objectif de cours à 23 euros contre 22,4 euros avant. La recommandation reste à "sous-performer".

>Solvay : Evercore ISI a réduit son objectif de cours à 134 euros contre 135 euros avant. La recommandation reste à "surperformer".

>AB InBev : JP Morgan a réduit son objectif de cours à 87 euros contre 90 euros avant. La recommandation reste à "sous-pondérer".

>Ageas : Mediobanca a relevé son objectif de cours à 39 euros contre 38 euros avant. La recommandation reste à "sous-performer".

>AvH : ABN Amro a relevé son objectif de cours à 163 euros contre 151 euros avant. La recommandation reste à "conserver".

>DEME, filiale de CFE, va construire un gigantesque atoll de 2 kilomètres sur 4 dans le Golfe persique afin d'y stocker de l'énergie. Notre article.

>Solvay et la Fondation Ellen MacArthur scellent un partenariat de trois ans pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Solvay devient le partenaire mondial de la Fondation pour le secteur chimique. Le communiqué.

>Ablynx: Jefferies a relevé son objectif de cours à 42 euros contre 29 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Bank of America a franchi, à la hausse, le seuil des 5% dans le capital de Tigenix le 5 janvier pour détenir 5,28% du capital.

>Sand Grove Capital Management a franchi, à la hausse, le seuil de 5% dans le capital de TiGenix le 8 janvier pour détenir 6,99% du capital.

>La participation de Capfi Delen Asset Management dans MDxHealth est passée sous le seuil de 3% à 2,98% le 10 janvier contre une participation de 3,05% avant.

>Warehouses Estates Belgium annonce plusieurs modification au sein de ses organes de gestion. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce mercredi. Zone euro. Inflation décembre deuxième estimation. USA. Production industrielle décembre à 15h15. Livre Beige de la Fed à 20h. Résultats. Alcoa, Bank of America, Goldman Sachs.