Galapagos soutenue par un broker, le biotech Oxurion grimpe (+Briefing)

A l'instar des autres indices européens, le Bel 20 marque une pause ce jeudi matin. Les biotechs Galapagos et Oxurion se démarquent.

• Euronext Bruxelles

Aperam et Umicore sont les grands perdants de ce début de séance avec des reculs autour de 0,8%.

Avec un gain de 0,5%, Galapagos est en tête des hausses. Un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur. Ageas qui a levé 500 millions d’euros via des obligations reste stable.

Hors Bel 20, Oxurion grimpe de 8,4%. La biotech a annoncé, en avance sur son programme, la fin du recrutement des patients pour un essai clinique de phase II. Notons également les hausses de Nyrstar (+3,4%) et de Balta (+3%).

• Le briefing actions belges

>La société cotée Elia travaille à une modification de sa structure. L'objectif? Séparer les activités belges régulées des autres, pour optimiser les bénéfices et faciliter les investissements futurs à l'étranger. Notre article .

>Oxurion signale que tous les patients ont été recrutés dans le cadre de la phase II évaluant l’efficacité et la sécurité du THR-317 et du ranibizumab dans le traitement de l'œdème maculaire diabétique et cela en avance sur le programme. Le communiqué.