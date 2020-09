Galapagos sur un nuage (débriefing actions belges)

À l'autre bout de l'indice, on retrouvait AB InBev (-1,95%), bon dernier, et Sofina (-0,86%). Le holding des familles Boël restera muet dans le cadre de l'IPO du groupe britannique The Hut dans lequel il est un des principaux actionnaires. Selon le prospectus de l'IPO, Sofina a décidé de ne vendre aucune de ses actions The Hut ni d'en acheter pendant une période de 180 jours.