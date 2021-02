GameStop s’envole de plus de 100% à Wall Street

La Bourse US s’est reprise mercredi, ses grands indices terminant dans le vert après avoir entamé la séance dans le rouge. Le Dow est monté de 1,35% à 31.961,86 points, un record. Le Nasdaq a avancé de 0,99% à 13.597,97 points. Le S&P 500 a gagné 1,14% à 3.925,43 points. Les secteurs de l'énergie, de l'industrie et de la finance ont été soutenus par l'optimisme lié à la reprise économique, la hausse des prix du pétrole et l'écart de plus en plus marqué sur la courbe des taux obligataires (entre le rendement à 2 et à 10 ans, ndlr).