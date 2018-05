George Soros remonte à bord de Tesla

A l'entendre au dernier Forum économique de Davos, on croyait George Soros fâché pour de bon avec l'innovation et la technologie, le milliardaire n'hésitant pas à qualifier Google et Facebook de "menaces pour la liberté d'esprit" en raison notamment de la taille de ces "distributeurs quasi monopolistiques".

On pouvait penser que le milliardaire hongrois allait réserver le même sort à Tesla , un autre grand nom de la Silicon Valley. Il n'en est rien. La société d'investissement de George Soros a pris au premier trimestre 2018 une participation de 35 millions de dollars dans le constructeur des voitures électriques via l'achat d'obligations convertibles qui arrivent à échéance en mars 2019.

Au vu de la situation financière de l'entreprise US et de sa faculté à "brûler" énormément de cash, la participation de Soros peut s'avérer risquée. Mais cette "modeste" intervention dans une société valorisée pour rappel à environ 48 milliards d'euros va mettre du baume au cœur des investisseurs de Tesla. Ces derniers s'inquiètent de la "réorganisation en profondeur" censée accélérer la production de sa berline grand public la Model 3. Le constructeur a aussi perdu plusieurs cadres de haut niveau ces derniers mois et l'image de la marque a aussi été écornée par deux accidents de la route -dont un mortel- remettant en cause le pilotage automatique des véhicules.