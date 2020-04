Gilead ravive les espoirs des investisseurs (+débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont conservé leur tendance haussière, délaissant les chiffres du PIB américain pour l'annonce de Gilead sur son traitement Remdisivir. "Plus nous nous rapprocherons du développement d'un traitement ou d'un vaccin, plus vite nous rouvrirons l'économie et plus le risque d'une deuxième ou troisième vague faiblira", a commenté Neil Wilson chez CMC Markets.