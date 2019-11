Goldman Sachs "achète" Umicore | Avis de brokers sur Ageas, Tessenderlo et Gimv | Asit et Celyad grimpent (+Briefing)

Les relations entre la Chine et les USA pèsent encore une fois sur les marchés européens ce jeudi matin. Ils ont ouvert dans le rouge.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce jeudi matin alors que la perspective d'un accord partiel entre les États-Unis et la Chine sur le commerce semble s'éloigner. Les relations entre Washington et Pékin pourraient se compliquer, en effet, après l'adoption par le Congrès américain de deux textes visant à soutenir les manifestants à Hong Kong.

Après sa récente hausse, l’action Argenx fait l’objet de prises de bénéfices (-3,8%). Aperam (-1,7%), Barco (-1,7%) et Galapagos (-1,4%) suivent. Pointons encore les replis d’ ING (-1,3%) et d’ UCB (-1,3%).

Seules les télécoms s’en sortent sans égratignures. Telenet avance de 0,5% et Proximus de 0,1%.

Hors Bel 20, Asit et Celyad s’illustrent encore avec des gains respectifs de 9,4% et 3,4%.

Dans le bas du tableau, relevons la présence de Greenyard (-2,5%), d’ IBA (-2,5%) et de Melexis (-2,4%).

• Le briefing actions belges

> Umicore : Goldman Sachs a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 51 euros.

>Proximus mise sur les acquisitions pour son développement digital. En quelques années, six entreprises IT ont rejoint le portefeuille du télécom. Pour Bart Van Den Meersche, responsable de la division entreprise, cette stratégie de rachat est la plus efficace pour le digital. Notre article.