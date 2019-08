Goldman Sachs fait le ménage dans les télécoms belges (débriefing actions belges)

Ouvrant la séance sur une note hésitante (-0,11%), le Bel 20 s'est enfoncé dans le rouge au fil de la séance de ce mardi. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur un recul de 0,97% à 3.488,17 points, signant au passage l'une des plus fortes baisses en Europe. Seules trois valeurs sont parvenues à garder la tête hors de l'eau: Galapagos (+0,63% à 151,65 euros), Ontex (+0,37% à 13,64 euros) et argenx (+0,08% à 125,20 euros).

Le titre Proximus a terminé lanterne rouge (-6,17% à 25,86 euros) en raison d'un changement de recommandation défavorable. Goldman Sachs a abaissé sa note à "vendre" contre "neutre" auparavant. La banque d'investissement américaine estime que la société est la plus à risque parmi les télécoms belges compte tenu de ses importants investissements dans la fibre optique. C'est pourquoi son objectif de cours passe également de 23 à 21 euros. Lire notre article

Journée noire pour Oxurion

Déception également du côté de Deceuninck (-1,79% à 1,92 euro). Le producteur de profilés en PVC pour portes et fenêtres a subi de plein fouet le ralentissement économique en Turquie. Ses ventes totales ont reculé de 8,5% d’euros à 312,5 millions d’euros et son résultat opérationnel de 17,3% à 30,2 millions d’euros. "Le ralentissement économique en Turquie n’est pas un facteur nouveau, mais il a eu une incidence plus importante que prévu sur les marges", souligne Nathalie Debruyne, analyste chez Degroof Petercam. Son objectif de cours passe de 2,40 à 2,05 euros mais sa recommandation reste à "conserver".