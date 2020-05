Goldman Sachs plus grand fan d'argenx | Une biotech bondit | Conseil d'achat sur Ahold Delhaize (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Bruxelles accuse le repli le plus sensible par rapport à ses voisines avec un Bel 20 en recul de 1,42% vers 9h10, l’indice des valeurs cotées en continu limitant son repli -1,11%.

Les actions les plus touchées par la tendance baissière sont Barco (-4,2%), Solvay (-3,6%), KBC (-3,4%) et Ageas (-3,1%). Argenx limite son repli à 0,6%. Goldman Sachs a relevé son objectif de cours sur la biotech à 245 euros, le plus élevé parmi les brokers.