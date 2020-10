Goldman Sachs plus gros fan d'argenx | Avis de broker sur Umicore et Xior (+Briefing)

ING (-2,5%), Aperam (-2,2%) et KBC (-2,1%) constituent le trio à la queue du Bel 20. Ageas cède 1,5% et GBL 1,4%.

Malgré un relèvement d’objectif de cours, argenx abandonne 1%. Goldman Sachs vise désormais les 250 euros, ce qui en fait le target le plus élevé pour le titre.

Seule une poignée de valeurs sont dans le vert: Barco (+0,6%), Galapagos (+0,6%) et Colruyt (+0,4%).

Hors Bel 20, Asit grimpe de 4,6%. Vastned Retail et Advicenne prennent 4%.

Exmar (-4,3%), AKKA (-3,4%) et Oxurion (-3,3%) sont à la remorque.

Le briefing actions belges

>Le résultat du troisième trimestre 2020 de Xior est conforme aux attentes, affirme la SIR. Pour l'ensemble de 2020, elle reconfirme le résultat EPRA annoncé précédemment de 1,70 euro (+6,3 %) et donc le dividende brut envisagé de 1,36 euro (+4,6 %). Le communiqué .

>Kiadis fera une présentation lors de l’assemblée annuelle de la Society for immunotherpay of cancer (STIC) qui se tiendra à distance entre le 9 et le 14 novembre. Le communiqué.