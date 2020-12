Goldman Sachs sanctionne Galapagos | Une biotech en forme | La CEO d'Ontex saluée (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce mardi matin malgré la propagation rapide d'un nouveau variant plus contagieux du coronavirus en Grande-Bretagne qui continue de peser sur le sentiment général en menaçant la reprise économique.

ING (+1,8%) est en tête des hausses au sein du Bel 20. Elle est suivie par Ageas (+1,2%), Barco (+1,2%) et Aedifica (+1%).

Avec un repli de 1%, Proximus est lanterne rouge. Solvay et Umicore abandonnent 0,5%. Galapagos recule encore (-0,4%). Goldman Sachs a réduit son objectif de cours sur la biotech.

Hors Bel 20, Nystar bondit de 18%. Leasinvest grimpe de 6,8% et Bone Therapeutics de 6,3%. La biotech a finalisé le recrutement des patients pour une phase III. Ontex , pour sa part, s’adjuge 4% après la nomination d’une nouvelle CEO.

Hamon (-3,2%), Global Graphics (-2,7%) et Asit (-10%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

> Immobel signale que sa participation dans Immobel est passée sous le seuil des 3% et atteignait 2,83% à la date du 18 décembre.

>La SIR WEB annonce la signature de 2 baux sur le site logistique de Courcelles, reprenant la surface de plus de 21.500 m² anciennement occupée par Cedicora et libre depuis presque un an. Ces nouveaux baux représentent un revenu locatif annuel global de l’ordre de 570.000 euros. Le communiqué.