Goldman Sachs taille dans AB InBev | "Target" relevé pour Euronav (+Briefing)

Les marchés européens ont opté pour la hausse ce jeudi matin. La séance sera chargée en résultats et en indicateurs, sans oublier la conférence de presse de la BCE.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce jeudi matin pour une séance chargée en résultats et en indicateurs, sans oublier les annonces de la Banque centrale européenne (BCE).

À Bruxelles, le Bel 20 progressait de 0,24% vers 9h15, l’indice des valeurs cotées en continu lui emboîtant le pas (+0,21%).

Argenx gagne 1,2% dans la foulée de ses résultats trimestriels. Aperam est en tête des hausses (+1,5%), suivie par Umicore (+1,3%) et Solvay (+1%).

AB InBev fait du surplace. Goldman Sachs a réduit son objectif de cours sur la valeur.

WDP est lanterne rouge (-0,6%). Cofinimmo lui tient compagnie (-0,5%).

Hors Bel 20, les biotechs Genkyotex et Celyad se démarquent avec des hausses respectives de 4,8% et 3,8%. Notons encore les gains de Sipef (+3,3%) et de Greenyard (+2,6%).

Dans le bas du tableau, Curetis dévisse de 15,6%. Après son bond de la veille, Melexis fait l’objet de prises de bénéfices (-1,9%). Bone Therapeutics recule de 2,2%.

•Le briefing actions belges

>AB InBev : Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 86 euros contre 89 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Argenx à l'abri du besoin jusqu'en 2021. Fin septembre, les liquidités de la biotech Argenx s'élevaient à 923 millions d'euros. De quoi financer ses activités jusqu'au lancement commercial de son premier médicament prévu en 2021. Notre article.

>Aedifica sera aussi cotée à Amsterdam. Inscrite sur Euronext Bruxelles, la société immobilière Aedifica a demandé une cotation secondaire à Amsterdam. Notre article.

>Mithra a conclu deux accords de licence et d’approvisionnement exclusifs avec Aicore Life Sciences pour l’enregistrement et la commercialisation en Europe de l’Est de deux produits phares en contraception et en ménopause: l’anneau contraceptif hormonal Myring et le Tibelia. Le communiqué.

>Euronav : KBC Securities a relevé son objectif de cours à 13,5 euros contre 10,5 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

>Entre le 16 et le 21 octobre, D’Ieteren a acquis 1.721 actions propres. Dans le cadre de ce programme de rachat d'actions en cours, D’Ieteren a acquis à ce jour un total de 407.087 propres, pour un montant total de 19,5 millions d’euros.

>Wereldhave Belgium relève ses prévisions. Notre article.

>Afin de financer son rapprochement avec Curetis , la société américaine OpGen va lever 9,4 millions de dollars sur le marché via la vente de 4,7 unités (une unité = une action et un warrant) au prix de 2 dollars la pièce.