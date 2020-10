Goldman Sachs voit grand pour Argenx (débriefing actions belges)

Barco (+0,58%), malmené la semaine dernière dans la foulée de la publication de résultats trimestriels très terne, a repris le dessus. Le groupe, notamment spécialisé dans l'imagerie médicale, a gagné jusqu'à 3% en séance. Il perd toutefois plus de 20% depuis le début du mois d'octobre.

Galapagos s'est également signalé dans le haut du classement, avec une progression de 0,14%. L'autre biotech de la cote, Argenx (+0,57% à 210,20 euros), a fait mieux. Elle a bénéficié d'un mot doux de la part des analystes de Goldman Sachs. Ces derniers sont les suiveurs les plus optimistes sur la valeur et visent désormais les 250 euros, soit l'objectif de cours le plus élevé pour le spécialiste des thérapies à base d'anticorps.