Google bondit de plus de 7% à Wall Street

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mercredi, entre les résultats solides des géants de la technologie Amazon et Alphabet et les soubresauts de la fièvre spéculative entourant quelques titres comme GameStop. Le Dow Jones a gagné 0,12% à 30.723,60 points. Le Nasdaq a perdu 0,02% à 13.610,54 points. Le S&P 500 a pris 0,10% à 3.830,17 points.