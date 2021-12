Grab, le numéro un de la tech en Asie du Sud-Est, affole les compteurs à Wall Street

Grab débarque à Wall Street en fusionnant avec une Spac. Un deal à 40 milliards de dollars et un montant record pour une société d'Asie du Sud-Est. Le groupe en vaut-il autant?

Peu connue dans nos contrées, Grab est la plus grande entreprise technologique active dans le transport et la livraison dans le Sud-Est asiatique, soit la zone qui se trouve entre les deux grosses locomotives du continent, la Chine et l'Inde. On y trouve des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam ou encore la cité-État de Singapour où Grab, d'origine malaisienne, a posé ses valises.

40 milliards de dollars Grab fait ses débuts sur le Nasdaq ce jeudi, après une fusion à 40 milliards de dollars avec une Spac.

Son arrivée à Wall Street est perçue par beaucoup de suiveurs comme l'occasion de prendre la température du bouillonnant secteur technologique de cette partie de l'Asie. D'autant plus que les colosses chinois du genre sont de plus en plus muselés par les autorités de Pékin. Exemple avec Didi, l'"Uber chinois", qui a maigri de près 50% à New York depuis juillet dernier et se voit régulièrement sermonner par Pékin dans le champ des données privées.

"Notre entrée sur le marché public mondial aidera à attirer davantage l'attention sur l'énorme opportunité ici dans la région", a ainsi appuyé le directeur général de Grab, Anthony Tan, dans le communiqué annonçant la fusion de son entreprise avec la Spac Altimeter Growth.

Lire aussi Où sont les Spacs?

Record en Asie du Sud-Est

La mise en bourse de Grab a été réalisée sur une base de 40 milliards de dollars, ce qui lui confère le titre de plus grosse IPO de l'histoire pour une société d'Asie du Sud-Est. Et il y a du beau monde parmi les actionnaires de la pépite technologique qui opère dans 465 villes, proposant des livraisons de nourriture, des locations de véhicules, des paiements en ligne et même des assurances ou des produits d'investissement.

Il y a une quantité extraordinaire d'argent qui arrive dans la région et le résultat final est que vous avez trop d'argent qui court après trop peu d'affaires." Justin Hall Golden Gate Ventures

4,5 milliards de dollars ont été levés dans le cadre de la fusion avec la Spac Altimeter. Elle participe à hauteur de 750 millions de dollars à la montée de Grab à Wall Street. De prestigieux actionnaires de longue date complètent la liste. On y trouve les incontournables Softbank et Didi, présents au capital depuis 2014, Toyota, Microsoft ou encore la plus grande banque du Japon, MUFG.

"Valorisation irrationnelle"

Les analystes louent le profil tentaculaire de Grab. Mais beaucoup de suiveurs s'offusquent des montants en jeu. Justin Hall, associé chez Golden Gate Ventures, parle même de "valorisation irrationnelle", dans une interview à l'agence Reuters.

"L'un des plus grands facteurs en ce qui concerne la valorisation irrationnelle … est l'afflux d'argent américain et mondial. Il y a une quantité extraordinaire d'argent qui arrive dans la région", note Justin Hall, "et le résultat final est que vous avez trop d'argent qui court après trop peu d'affaires."

Fondée il y a neuf ans, la société Grab est toujours déficitaire. Sa perte au troisième trimestre s'est élargie à 988 millions de dollars, contre 621 millions de dollars un an plus tôt. La société vise à devenir rentable au plus tôt en 2023.