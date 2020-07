Grâce à Sanofi, Kiadis règle ses problèmes financiers à court terme

Le retour en grâce de Kiadis Pharma ? La biotech néerlandaise a annoncé ce mercredi s'être alliée avec le laboratoire français Sanofi pour développer trois thérapies cellulaires encore au stade pré-clinique, notamment le K-NK004. Il s'agit d'un produit à base de protéines CD38 inactives ("knock-out") spécialement conçu pour être utilisé avec des anticorps monoclonaux anti-CD38 - tel que le Sarclisa de Sanofi - pour le traitement du myélome multiple. Une belle opportunité donc pour le groupe français qui a l'intention de faire des vagues dans l'oncologie et concurrencer le Darzalex du tandem Genmab-Janssen.

Pour Kiadis, c'est un double soulagement après avoir connu des moments difficiles ces derniers mois. Rappelons qu'en novembre 2019, la biotech avait dû abandonner le développement de son produit phare , l'ATIR101, et licencier la moitié de son personnel pour se concentrer uniquement sur sa plateforme de thérapies cellulaires dites "natural killer" (NK). Une annonce très mal accueillie par les investisseurs et analystes. La société a perdu les trois quart de sa valeur en bourse l'an dernier pour tomber sous la barre de 2 euros l'action.

De grands besoins de trésorerie

Autre soulagement: l'argent, nerf de la guerre pour toutes les biotechs. "Outre la validation de sa plateforme par un grand partenaire pharmaceutique, l'accord fournit à Kiadis un matelas financier nécessaire", soulignent Lenny Van Steenhuyse et Sandra Cauwenberghs, analystes de KBC Securities. "Bien que la biotech donne peu d'indications en la matière, elle semble maintenir une forte consommation de trésorerie, que nous estimons à environ 12,5 millions d'euros par trimestre. À ce titre, nous pensons que Kiadis a de quoi tenir jusqu'au premier trimestre 2021".

Le problème de financement de la société étant partiellement réglé grâce à cet accord et aux augmentations de capital réalisées en avril dernier, le courtier a donc décidé de relever sa recommandation à "conserver" contre "vendre" auparavant. L'objectif de cours est par contre maintenu à 2 euros. En cause, un domaine de développement clinique risqué et des besoins de financement encore présents à court terme puisque la biotech possède moins de 12 mois de trésorerie disponible.