Greenyard dans les choux, Avantium grimpe (+Briefing)

• La tendance

AB InBev (-1,1%) est lanterne rouge suivie par Solvay (-0,9%) et Engie (-0,6%). Galapagos (+1,6%) emmène les valeurs haussières au rang desquelles figurent Proximus (+0,6%) et Aperam (+0,6%).

Hors Bel 20, Greenyard dégringole de 27% après l’annonce d’un avertissement sur résultats et d’une possible augmentation de capital. Balta et IBA cèdent respectivement 2,1% et 1,8%.