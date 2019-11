Greenyard poursuit sa hausse, Aperam profite de US Steel (Débriefing actions belges)

Galapagos a progressé de 2,21%. Gilead Sciences et Galapagos ont indiqué que de nouvelles données issues du programme de recherche et développement sur les maladies inflammatoires seront présentées à la réunion annuelle de l'American College of Rheumatology / Association of Rheumatology Professionals à Atlanta du 8 au 13 novembre. Les sociétés présenteront notamment des données clés sur le filgotinib dans la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique.