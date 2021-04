Greenyard relève une nouvelle fois ses prévisions annuelles

Le groupe spécialisé dans la distribution de fruits et légumes fait part d'une solide croissance et d'une bonne maîtrise des coûts durant ces derniers mois.

La récolte 2020-2021 s’annonce meilleure que prévue pour Greenyard . Le spécialiste des fruits et légumes frais et surgelés a une fois encore revu à la hausse ses prévisions annuelles. Il vise désormais un bénéfice avant impôts (ebitda) ajusté d’environ 116-117 millions d’euros , contre les 95,7 millions enregistrés en 2019-2020 et la fourchette de 106-107 millions annoncée en février dernier .

"La dynamique s'accélère"

Même son de cloche du côté de KBC Securities. "La dynamique s'accélère, les ventes et les marges s'améliorent, et l'endettement est sous contrôle. Les bonnes conditions commerciales confirmées par l'annonce du jour, combinées aux objectifs clairs à moyen terme communiqués plus tôt cette année, nous rendent plus à l'aise sur l'évolution de Greenyard en bourse", expliquent ses analystes. Leur recommandation reste également à "acheter".